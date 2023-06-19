Детей погибших от коронавируса медиков будут зачислять в вузы РФ без экзаменов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в понедельник, 19 июня, на оперативном совещании с вице-премьерами рассказала о том, что дети медиков, которые погибли во время пандемии коронавируса, смогут поступить в университеты, не сдавая экзамены.

«Детей медицинских работников, погибших от коронавируса при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте без вступительных экзаменов», - доложила Голикова.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с инициативой, согласно которой законами будут определены льготные условия при приеме на обучение для детей врачей, погибших от коронавируса. Уточнялось, что речь идет о поступлении в медвузы без экзаменов.

Напомним, в январе 2023 года правительство РФ продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи и установило новые выплаты для медиков, в частности, для тех, кто работает по дефицитным специальностям. Это врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи. С 1 января они получают ежемесячно от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.