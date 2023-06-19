Нарышкин: украинцы для англосаксов – пушечное мясо, которое не жалко использовать

Нарышкин: украинцы для англосаксов всего лишь пушечное мясо, которое не жалко использовать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что для США и Великобритании бойцы украинской армии являются всего лишь “пушечным мясом”, которое они используют, чтобы не допустить сближения Украины с Россией.

“Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются “пушечным мясом””, — заявил Нарышкин в интервью “Российской газете”.

Нарышкин подчеркнул, что главная цель англосаксов — нанесли России стратегическое поражение. При этом, по его словам, Вашингтон и Лондон рассматривают возможность замены умерших на поле боя украинских солдат польскими, и, вероятно, немецкими боевиками.

Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что Украина в целом является расходным материалом для ее союзников, использующих украинский конфликт как прикрытие в борьбе Запада за недопущение создания многополярного мироустройства.