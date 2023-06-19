Голикова: участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники специальной военной операции России на Украине смогут поступать в высшие учебные заведения страны в рамкахт отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как уточнила вице-премьер, участвовавшие в спецоперации российские военные, которые уже обучались в вузах на платной основе, в приоритетном порядке получат возможность перейти на бесплатное обучение в 2023-2024 учебном году.

Сообщается, что для реализации данных льгот правительство страны наделяет полномочием по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в вузах для героев спецоперации, а также для детей военных - участников специальной военной операции на Украине.