Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет заседание по украинскому вопросу. Об этом говорится в проекте программы программы работы Совбеза на эту неделю.

Как стало известно, заседание должно состояться в пятницу, 23 июня 2023 года. С докладом на заседании намерена выступить заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя прокомментировал поставки Западом тяжелого вооружения Киеву. По словам постпреда, данная мера является явной эскалацией конфликта. Также по его словам, страны Запада ведут прокси-войну против России при том, что сама Украина в такой ситуации является простой пешкой в геополитической игре.