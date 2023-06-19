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НовостиПолитика19 июня 2023 13:33

Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня 2023 года

На заседании ожидается выступление замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня 2023 года

Совбез ООН проведет заседание по Украине 23 июня 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет заседание по украинскому вопросу. Об этом говорится в проекте программы программы работы Совбеза на эту неделю.

Как стало известно, заседание должно состояться в пятницу, 23 июня 2023 года. С докладом на заседании намерена выступить заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее постоянный представитель России при организации Василий Небензя прокомментировал поставки Западом тяжелого вооружения Киеву. По словам постпреда, данная мера является явной эскалацией конфликта. Также по его словам, страны Запада ведут прокси-войну против России при том, что сама Украина в такой ситуации является простой пешкой в геополитической игре.