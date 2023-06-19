ВЦИОМ: Россияне считают, что старость в среднем начинается с 63 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне считают, что старость в среднем начинается с 63 лет. Такое мнение высказали участники опроса Всероссийского центра изучения общественного (ВЦИОМ), результаты которого опубликовали на сайте центра.

«В наши дни россияне считают, что старость в среднем начинается с 63 лет, за период измерений эта граница сдвинулась на год вперед (2020 год - 62 года, 2017 год - 62 года)», - отмечается в результатах центра.

Как уточняется, женщины называют границей старости 64 года, а для мужчин это будет 62 года. Однако большая разница отмечается среди опрошенных, которые уже близки или перешагнули рубеж в 60 лет, называя показателем старости 68 лет, и молодежи до 25 лет, для которых старость начинается с 58 лет.

Сообщается, что в среднем при текущем образе жизни и обстоятельствах опрошенные граждане ожидают дожить до 79 лет, а женщины – до 80 лет. При этом в идеальных опрошенные считают, что могли бы дожить до 85 лет, а максимально - 150 лет.

В опросе приняли участие 1 600 российских граждан в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее психолог рекомендовала ставить перед собой новые цели для того, чтобы избежать психологической старости, отметив, что подобное состояние не зависит от возраста и часто приходит даже к людям среднего возраста.