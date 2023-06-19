Стала известна судьба пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов из Москвы

Пропавшая в горах Карачаево-Черкесии группа туристов из Москвы нашлась Фото: pixabay.com

Стала известна судьба туристов из Москвы, которые пропали в горах Карачаево-Черкессии. Четыре человека 12 июня ушли в поход из поселка Архыз, а 18 июня они перестали выходить на связь. Спасатели начали поиски пропавших, пишет издание Newstracker со ссылкой на ГУ МЧС России по республике.

Сегодня, 19 июня, две участницы группы самостоятельно вернулись на базу Архызского поисково-спасательного подразделения. Там они рассказали, что руководитель их группы и еще одна участница сорвались с перевала Браконьеров.

Пропавшие ранены, но получили ушибы и травмы. Их решили оставить в горах с палаткой и едой на два дня, так как руководитель сильно травмирован и не может самостоятельно передвигаться.

Сейчас 12 спасателей с двумя единицами техники выдвинулись на место, где их ожидают туристы. Расстояние от базы – примерно 28 километров. Специалистам предстоит преодолеть его, чтобы спасти пострадавших.