Минюст России назвал невозможным признание «Ельцин-центра» иноагентом Фото: "КП" Архив

Министерство юстиции РФ заявило о невозможности признания президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге иностранным агентом. Соответствующий ответ за подписью замглавы ведомства Олега Свириденко было направлено депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.

В министерстве указали на закон об НКО (Федеральный закон №7-ФЗ), сообщив об отсутствии каких-либо законных оснований признать «Ельцин Центр» иноагентом, а также проверять его на наличие иностранного финансирования.

Напомним, в Министерстве юстиции РФ заявили о проверке «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента в четверг, 15 июня. О необходимости такой проверки впервые заявил депутат Альшевских, призвав навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность центра под статус иноагента, а также определить наличие нарушений.

Как писал сайт KP.RU, в самом «Ельцин Центре» заявили, что к проверке относятся спокойно и считают, что оснований для объявления центра иноагентом нет.