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НовостиПолитика19 июня 2023 14:14

Reuters: Лондон обяжет попавших под санкции против России сообщать об активах в стране

Данная мера принята в отношении лиц и компаний из Соединенного Королевства или из-за рубежа
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Reuters: Лондон обяжет попавших под санкции против России сообщать об активах

Reuters: Лондон обяжет попавших под санкции против России сообщать об активах

Фото: REUTERS

Власти Великобритании планируют ввести обязательство для физических лиц и компаний, находящихся под санкциями против России. Таким гражданам и организациям придется раскрывать информацию о своих активах в стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный МИД.

"В рамках новых принятых мер Лондон намерен обязать лица и компании из Соединенного Королевства или из-за рубежа, которые попали под санкции против России, раскрывать сведения о своих активах в Британии", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, в Британии приняли закон, позволяющий сохранять санкции против России до тех пор, пока не будут выплачены компенсации в пользу Украины. При этом попавшие под антироссийские санкции граждане могут делать пожертвования из счета замороженных средств на восстановление Украины.