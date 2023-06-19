Что произошло за день 19 июня

Склады оружия НАТО опустошены из-за помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов альянса опустошены из-за поддержки Украины и должны быть немедленно восстановлены.

Газета The New York Times сообщила, что Киев выплатил с февраля 2022 года свыше 800 млн долларов за контракты о поставках вооружения, которые так и остались полностью или частично невыполненными.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай встретился с главой КНР Си Цзиньпином и заявил, что Вашингтон выступает против независимости Тайваня и не планируют вступать в конфликт с Пекином.

В Госдуму РФ в скором времени будет внесен законопроект о возвращении “летнего времени”.

Россия продолжает спецоперацию на Украине: в ночь на 19 июня российские войска нанесли удар по местам хранения западной техники ВСУ, а в Запорожской области, по данным Владимира Рогова, участились случаи сдачи в плен украинских военных.

Тем временем российские экипажи фрегата “Адмирал Горшков” и сухогруза “Пижма” спасли 68 пассажиров с терпящей бедствие яхты под флагами Германии и Греции в Средиземном море.

Всероссийский центр изучения общественно мнения (ВЦИОМ) провел новый опрос и заявил, что россияне считают, что старость в среднем начинается с 63 лет.