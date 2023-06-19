Минобороны Израиля опровергло заявления о передаче Украине танков «Меркава» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Израиля опровергло информацию о передаче Киеву израильских танков «Меркава», заявив, что такие сообщения не соответствует действительности.

Ранее газета «Едиот ахронот», ссылаясь на чиновников Минобороны Израиля, заявила, что Тель-Авив ведет переговоры о поставках более 200 списанных танков «Меркава» с двумя странами, одна из которых расположена в континентальной Европе. Отмечалось, что переговоры проходят на фоне возросшего спроса на израильскую технику из-за истощившихся арсеналов стран Запада, которые оказывают военную помощь Киеву.

Издание Walla со ссылкой на польских военных экспертов позже заявило, что Израиль планирует передать одной из европейских стран танки Merkava Mark 2 и 3 для дальнейшей перепродажи в Польшу и Украину, заявляя также, что Израиль пошел на это под давлением Вашингтона.

«Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными», - приводит РИА Новости заявление израильского военного ведомства, где отметили, что на фоне украинского кризиса несколько стран в Европе «выразили заинтересованность в приобретении танков "Меркава"», однако «обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны министерства обороны, а также заинтересованных стран».

«Меркава» - разработанный в Израиле боевой танк, впервые представленный в конце 1970-х годов.