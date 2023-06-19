Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка газировкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Управлении Роспотребнадзора сообщили о том, что информация о смертельном отравлении ребенка газировкой является фейком. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, не соответствуют действительности данные о списке опасных для здоровья детей продуктов. До этого в соцсетях появилась информация о мальчике, который выпил тархун. Пост содержит просьбу распространить его в соцсетях и родительских чатах.

При этом, впервые такой текст, где говорится о случаях массового отравления газировкой, появился в сети более пяти лет назад. По данным ведомства, случаев госпитализаций, похожих на описанные в тексте, не регистрировалось.

Ранее в Братске Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой. Как выяснилось, Бактерия сальмонелла стала причиной вспышки острой кишечной инфекции. Такое заявление сделали в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.