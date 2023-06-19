Лукашенко выступил за введение ответственности за пропаганду ЛГБТ в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных ценностей, а также смены пола. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в генеральной прокуратуре республике.

Как говорится в заявлении генпрокуратуры, белорусский лидер поддержал идею об «усилении ответственности родителей по пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений», а также «контроля за ранее судимыми лицами и внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей».

Сообщается, что Министерство внутренних дел Белоруссии подготовило поправки в Уголовный кодекс республики, который предусматривает принудительное лечение педофилов.

«Специалисты разработали и утвердили протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии. В том числе, применением химической кастрации», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры Белоруссии.

Напомним, в минувшую среду, 14 июня, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение запрета на операции по смене пола.