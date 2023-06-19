Три сестры покончили с собой в Кабардино-Балкарии

Оперативная съемка. Фото: пресс-служба МВД по КБР.

В минувшие выходные на региональной трассе «Чегем-2 - Булунгу» у въезда в Нижний Чегем в Кабардино-Балкарии погибли три местных жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В сообщении пресс-службы уточняется, что прибывшие на место происшествия спасатели нашли в автомобиле Mersedes-Benz тела 42-летней, 43-летней и 48-летней женщин, которые скончались на месте происшествия еще до приезда сотрудников спасателей.

Как передал «КП - Северный Кавказ» информированный источник, женщины совершили самоубийство. Отмечается, что утром в день происшествия одна из них позвонила брату, в разговоре с которым намекнула, что она и сестры готовы покончить с собой.

Сообщается, что ранее умерла их родная сестра. По предварительной информации, она также совершила самоубийство. В причинах гибели четырех женщин теперь необходимо будет разобраться компетентным органам

«Прокуратурой республики по поручению прокурора республики Николая Хабарова взято на контроль проведение проверочных мероприятий по факту гибели граждан в результате дорожно-транспортного происшествия в Чегемском районе», - заявили в пресс-службе прокуратуры КБР.