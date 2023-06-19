Нарышкин: все больше чиновников Украины не поддерживают Киев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что все больше украинских чиновников не поддерживают политику Киева. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

"Далеко не все представители истеблишмента и госаппарата Украины готовы, как говорится, "восславлять царствие Чумы" и участвовать в уничтожении собственного государства", - заявил Нарышкин.

Он добавил также, что сейчас все больше должностных лиц и политиков отказываются поддерживать режим Киева и не видят будущего у страны при сложившемся курсе. По словам Нарышкина, множество дипломатов из Украины не хотят возвращаться туда из командировок, поскольку у них нет желания иметь что-либо общее с подобным режимом.

"Сейчас на Украине при текущих националистических властях никто из инакомыслящих не может открыто заявить о своей позиции из опасений навлечь репрессии на себя и своих родственников. Из-за этого многие чиновники предпочитают покинуть страну, не желая иметь ничего общего с киевским режимом", - отметил Нарышкин в интервью.

Помимо этого, Сергей Нарышкин заявил, что после наступления Вооруженных сил Украины под угрозой будет сама украинская государственность. Глава СВР добавил, что многие аналитики Запада в кулуарах выражают серьезные сомнения в успехе наступления Киева.