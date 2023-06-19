Иммунолог Крючков: есть высокий риск вспышки холеры в Николаевской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После подрыва Каховской ГЭС в Николаевской области есть высокий риск возникновения вспышки холеры. Предотвратить это можно только с помощью завоза питьевой воды, вакцин и других средств. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что действительно в России существуют риски распространения этой болезни, но за последние несколько лет в стране не было ни одного случая заражения.

Она также добавила, что риск на самом деле есть абсолютно в любой стране, поскольку человек может на самолете привезти инфекцию в любую точку мира. Ее слова привели на портале «ФАН».

Стоит напомнить, что ранее в пробах воды в пресных водоемах Николаевской области нашли возбудитель холеры. На портале Пятого канала рассказали, что пострадало от разрушения Каховской ГЭС три водоема. Сейчас ситуация находится под постоянным контролем специалистов.