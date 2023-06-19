Плененный украинец рассказал о “нелогичном” использовании техники НАТО Фото: Минобороны РФ

Плененный боец вооруженных сил Украины рассказал, что командование ВСУ “нелогично” использует технику союзников Киева в ходе наступления, из-за чего терпит большие потери боевой техники.

“Ну, просто закидывать поле танками... Это же не игра World of tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники…”, — рассказал журналистам плененный боец ВСУ.

Он отметил, что командиры отправили технику прямо к подбитым танкам Leopard и БМП Bradley, несмотря на то, что в этой зоне, очевидно, работают российские противотанковые системы.

Напомним, ранее один из бойцов украинской армии рассказал, что после провала штурма российской линии обороны командование ВСУ решило отправить в новую атаку подразделения, не предназначенные для выполнения подобных задач.

Издание Wall Street Journal сообщало, что сразу после начала наступления бойцы украинской армии стали жаловаться на качество западной техники, а также не плохую подготовку своих командиров. При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что за то время, которое было выделено для подготовки бойцов ВСУ в принципе невозможно качественно подготовить наступающую армию.

Французская газета Le Monde отмечала, что бойцы ВСУ шокировали инструкторов НАТО своей низкой слаженностью, из-за которой критике подверглись обучающие их офицеры, особенно во французской армии. При этом, как отметило издание, средний курс подготовки солдат ВСУ составлял всего около двух месяцев, однако нередко доходил и до трех недель.