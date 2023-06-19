Опубликован производственный календарь на 2024 год Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние каникулы в следующем году продлятся десять дней - с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. Ведомство представило производственный календарь в своем Telegram-канале.

«Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Напоминаем! Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день», - сказано в заявлении.

В этом году 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, поэтому и будут нерабочими.

Кроме того, согласно подготовленному проекту производственного календаря, российские граждане будут отдыхать в следующем году в период с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, а также с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

Напомним, накануне вице-спикер Государственной думы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил Министру труда РФ обсудить перенос выходных с января на май. По его словам, такую инициативу поддерживает около 60% российских граждан.