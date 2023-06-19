Энтомолог Марьинский: комары не могут переносить ВИЧ

Заблуждения людей относительно того, что комары способны переносить широкий спектр заболеваний, связаны с непониманием, как устроен механизм укуса. Фото: Shutterstock

Новости о тайных биологических лабораториях появляются с завидным постоянством. На этот раз в Сети появилась информация о том, что Пентагон пытается заразить мелких животных и комаров ВИЧ и гепатитом B. Могут ли насекомые стать переносчиками опасных болезней, ответил научный сотрудник кафедры общей экологии биофака МГУ Вадим Марьинский. Ученый отмечает, что комары способны переносить только ограниченное количество инфекций, а самое опасное – это малярия. Можно заразиться глистами — круглыми червями, которые вызывают заболевание дирофиляриоз.

Но все они объединены одним – болезни могут жить в слюнных железах комара. А вот гепатит не выдерживает такой способ распространения.

Это же справедливо и для вируса иммунодефицита человека. ВИЧ не выживает в слюнных железах комара.

- Другое дело, что современные методы генетической модификации и вирусов, и бактерий открывают широкие перспективы. Но здесь заранее что-то сказать чрезвычайно проблематично, - говорит эксперт Ридусу.

Он склонен полагать, что люди боятся только потому, что не понимают, как происходит укус комара.

Заблуждения людей относительно того, что комары способны переносить широкий спектр заболеваний, связаны с непониманием, как устроен механизм укуса.

Когда самка комара пьет кровь, в последствии она формирует яйца с использованием этого биоматериала.

- Дальше, когда она кусает следующего человека, от нее в организм человека попадает только ее слюна, - объяснил энтомолог.