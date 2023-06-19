Центробанк хочет повысить тарифы ОСАГО для автомобилей из недружественных стран

Центробанк России хочет резко повысить тарифы ОСАГО для собственников ТС из недружественных стран Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центральный Банк России хочет резко повысить тарифы по ОСАГО для собственников транспортных средств, въезжающих в Россию из недружественных стран.

“Так, для транспортных средств из "недружественных" стран, за исключением легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территорий увеличится с 1,7 до 12,5”, — сообщили в Центробанке, добавив, что для собственников ТС из дружественных стран коэффициенты останутся на прежнем уровне.

Также Банк России разрабатывает нормативно-правовую базу для реализации страхования в рамках ОСАГО в регионах, вступивших в состав Российской Федерации по итогам референдумов 2022 года. В пресс-службе ведомства отметили, что данная база будет подготовлена к началу 2024 года.

Напомним, с 2023 года благодаря новой реформе страховщиков тарифы ОСАГО стали более индивидуальными и теперь зависят от каждого водителя и его поведения на дороге. Сайт KP.RU рассказал, что конкретно изменилось в правилах обязательного страхования и почему Центробанк пошагово расширяет коридор тарифных ставок, не меняя всю систему разом.