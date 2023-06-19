Кардиолог Колиев: аритмию могут провоцировать стрессы и нарушение сна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н., врач высшей категории Вячеслав Колиев рассказал, у кого чаще фиксируется аритмия.

Кардиолог отмечает, что особо данному недугу подвержены курящие, люди, злоупотребляющие лекарственными препаратами, те, у кого нарушается сон и имеется постоянный стресс.

Алкоголь и кофеин приведет к тому же состоянию, равно как и сахарный диабет.

При этом нужно понимать, что аритмией называют различные нарушения сердечных ритмов, как опасные, так и неопасные формы.

- Например, синусовая тахикардия - ускорение сердечного ритма более 100 в 1 минуту считается нормой на фоне физических и эмоциональных нагрузок, – рассказал врач РИАМО.

А вот в состоянии покоя сто ударов в минуту расценивается как нефизиологическая синусовая тахикардия. Стоит поскорее отправиться к врачу, чтобы выяснить причины.

На мерцательную аритмию укажут хаотичные и нерегулярные сокращения сердца. Обычно их частота 100-120 в минуту.

Пароксизмальная наджелудочковая или желудочковая тахикардия особо опасны. Приступы сердцебиения при них до 140 сокращений в минуту. Они поражают сердечную мышцу.

Большинство же аритмий не создают опасных состояний для жизни.

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