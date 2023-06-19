В Верховной Раде предложили признать Белоруссию «страной-агрессором» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховной раде зарегистрирован проект закона о признании Белоруссии страной «соагрессором», а также введении в отношении республики санкционных ограничений. Об этом сказано на сайте парламента.

Украинские депутаты предлагают внести изменения в некоторые законы, которые относятся к санкционной политике Киева в отношении Минска.

«Согласно нормам международного права, Белоруссия является соагрессором, потому что добровольно предоставила свою территорию для Вооруженных сил РФ, чтобы те совершили акты агрессии против Украины», - считают парламентарии.

Отмечается, что целью законопроекта станет введение экономических санкций, а также других ограничительных мер в отношении Минска. Так парламентарии намерены расширить перечень основания для лишения украинского гражданства лиц, у кого есть также и белорусский паспорт.

Напомним, сегодня, 19 июня, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина разместила значительный воинский контингент вдоль границы с Белоруссией, указав на то, что подобным образом Киев пытается прощупать обороноспособность Минска.