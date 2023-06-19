Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине

Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине Фото: REUTERS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила заседание Совбеза организации на 29 июня. Поводом для заседания Совета Безопасности станет проблема поставок оружия Украине.

“Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса”, — отметил Полянский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что заседание Совбеза начнется в 22.00 мск, а постпредство РФ при ООН постарается найти интересного докладчика, способного “объективно и профессионально осветить данный сюжет”.

Напомним, ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов альянса уже опустошены из-за военной поддержки Украины и должны быть немедленно восстановлены.

При этом, как отметил немецкий политолог Вольф Меркель, численное превосходство армии России приведет к тому, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что даже на Украине признают неизбежность поражения в случае прекращения поставок оружия от западных союзников. По его мнению, это делает Запад прямым участником конфликта на Украине, который давно бы закончился без его вмешательства.