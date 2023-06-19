Кардиолог Якушев объяснила, почему в понедельник риск инфарктов выше Фото: Ольга БОББ

Ирландские ученые выяснили, что в понедельник инфаркты и инсульты фиксируются у работающего населения чаще, чем в любое другое время.

- Скорее всего, такой эффект вызывает резкая смена обстановки: с выходных на работу. Организм не справляется, испытывает сильнейший стресс, - говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Большинство людей просто не успевают переключиться за два дня отдохнуть и избавиться от стресса, полученного за рабочую неделю.

Резкая перемена от работы к отдыху, от отдыха к работе, приводит к сильным перегрузкам.

Чтобы обезопасить себя, кардиолог советуется заботиться о своем ментальном здоровье и уделять время отдыху.

- Не менее важно учиться управлять стрессом. Адреналин нужно выплескивать с помощью активных увлечений, - заключила эксперт.