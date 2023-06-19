«Начался накат, залетели танки, бэхи»: правда о подвиге российских солдат на передовой

Военкор Александр Коц рассказал о подвиге русского солдата на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Военкор KP.RU Александр Коц рассказал страшную историю об отражении наступления ВСУ на запорожском направлении, в ходе которого старший лейтенант ВДВ Виктор чудом выжил, отбивая атаку.

“9 числа мы посадку заняли, опять зашли в нее, в нас начали долбить ствольная артиллерия, танки. Там лунки оставались в диаметре метра два, наверное, глубиной в человеческий рост, я не знаю чем хреначили, прям тяжелым”, — рассказал десантник.

Из-за непрекращающегося обстрела украинской артиллерии его подразделение было вынуждено отступать,

“Крайний блиндаж, у него два выхода было. Его посередине заваливает, пацанов оттуда выковыриваем, и я понимаю, что нас слишком до фига там - человек 20 на 10 квадратных метрах. Нам сейчас просто крышка будет”, отметил Виктор.

В результате обстрела, по его словам, он был несколько раз контужен, однако до последнего ждал ухода товарищей и выходил последним, прикрывая своих.

“Короче, все успели отступить, метров 500 по чистому полю отойти, и нас три человека последних оставалось, их прикрывали, я и еще два пацана”, — отметил боец.

После этого он ползком начал отступать, параллельно отстреливаясь от врага. При этом плотность огня была такая, что он удивлен, как остался жив.

“Хрен знает, как ни разу в нас не попали, пули просто мимо свистели”, — рассказал десантник.

В итоге он смог отползти на 200 метров, однако там в 15 метрах от него взорвался танковый снаряд, Виктор получил ранение и уже не смог бы продолжать бой, однако вовремя подъехали спасательные бригады и “минута в минуту” довезли его до госпиталя. Сам боец в это время уже думал, что не выживет.

Напомним, по данным Минобороны России, потери ВСУ в том наступлении составили более 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, а также десятки единиц бронетехники. При этом украинская армия нигде не смогла прорвать оборону российской армии.