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НовостиЗдоровье19 июня 2023 17:24

Россиянам рассказали, как правильно выбрать дыню

Гастроэнтеролог Кашух: в «несезон» употребление дыни несет риск отравления
Роман ПОЛОСИКОВ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать дыню

Россиянам рассказали, как правильно выбрать дыню

Фото: pixabay.com

Обычно первые дыни в России появляются уже в начале лета, однако покупка незрелого раннего плода может стать причиной отравления или проблем с желудком. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Также она отметила, что зрелая дыня — не только вкусный, но и весьма полезный продукт. В ней содержится множество витаминов и минералов, однако к выбору стоит подходить с умом.

Помимо выбора фруктов не стоит забывать и о их мытье, поскольку пропуская этот шаг, есть вероятность заразиться гепатитом А. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов, слова которого привели «Известия».

Эти советы особенно пригодятся на фоне того, что экономист Мария Долгова спрогнозировала возможное цен на фрукты и овощи из-за хорошего урожая в России. Ее прогноз опубликовали на портале RT.

Она подчеркнула, что снижение может быть небольшим, поскольку удобрения и различное оборудование, необходимое для сбора, хранения и выращивания фруктов и овощей.