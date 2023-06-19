Ветеран ЦРУ Макговерн: через две-три недели Россия может принудить Запад к переговорам Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что успешный контрудар российской армии может подтолкнуть Запад к дипломатическому решению текущего конфликта. По его мнению, Вашингтон зря не разрешает Зеленскому вести переговоры с Россией.

“Сейчас они не хотят переговоров, но посмотрим, что будет недели через две-три, когда русские будут на том берегу Днепра, когда Путин спросит: как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?”, — сказал Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Издание The Washington Post также ранее отмечало, что союзники Киева начнут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ.

При этом, по словам военного эксперта Эндрю Лэтэма, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Киев бросил все силы на попытку прорвать оборону российской армии из-за того, что Вашингтон поставил ему задачу продемонстрировать успехи в текущем наступлении до саммита НАТО в середине июля.