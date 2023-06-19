Италия изменит порядок подачи заявления на визу для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Италия собирается ввести оплату сервисного сбора заранее, при записи на подачу документов. Об этом сообщила эксперт по визам, автор Telegram-канала Juliya Visa Юлия Валд, напомнив, что подобная система уже действует для соискателей французского шенгена.

Как уточняется сервисный сбор будут принимать при записи и заполнении анкеты, однако сама сумма сбора не изменится. «Эта система принята как мера борьбы с ботами и с фирмами, которые оказывают услуги массовой записи», - приводит РИА Новости заявление эксперта по визам.

Валд обратила внимание на то, что с начала мая этого года по такой системе работает сервисно-визовый центр Франции. Как она отметила, сначала туристам было сложно записаться, поскольку сайт плохо работал, но накануне ситуация нормализовалась.

Эксперт отметила, что официально новый порядок подачи заявления итальянские визовые центры на данный момент не вводили, уточнив, что пока неизвестно, сделает ли это только визовый центр Almaviva или же это коснется и визового центра VMS.

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