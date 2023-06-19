Военный эксперт Литовкин: слова Столтенберга о пустых складах НАТО — вранье Фото: REUTERS

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что у стран альянса пустые склады вооружения — ложь. Они отправляли свое оружие Киеву, чтобы потом обновить свои запасы. Такое заявление сделал военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru.

— Столтенбергу не надо верить ни на одно слово. Надо понимать, что НАТО — это инструмент США для управления Европой, и такими заявлениями Столтенберг обслуживает их интересы, — подчеркнул Литовкин.

Эксперт также заметил, что именно Соединенные Штаты получают двойную выгоду от конфликта на Украине, поскольку они «сплавили» старое оружие, которое теперь не надо будет утилизировать, а также теперь будут поставлять новое вооружение, что позволит американским банкам получать получать проценты за поставленные кредиты.

Литовкин считает, что теперь США будут брать за свое оружие двойную цену и поэтому их склады не остануться пустыми.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что потери в живой силе и западной техники у ВСУ неизбежны при наступлении. При этом по его словам, сейчас ситуация на линии соприкосновения остается непредсказуемой.