"Сбер" вновь стал самой цитируемой компанией на ПМЭФ-2023 Фото: пресс-служба "Сбера"

“Сбер” в очередной стал самой цитируемой на Петербургском международном экономическом форуме компанией, а председателя правления "Сбера" Герман Греф вошел в топ ключевых спикеров мероприятия и занял третье место среди участников ПМЭФ-2023 по количеству упоминаний в медиа.

“Количество сообщений в СМИ с упоминанием Сбербанка составило около 15 тысяч, медиаиндекс приблизился к 350 тысячам — это самые высокие показатели среди всех компаний — участников форума”, — отметили в пресс-службе Сбера.

При этом в число главных событий форуме вошло сразу три мероприятия Сбера: 3 место занял деловой завтрак Сбербанка, 4 – интервью Грефа изданию РБК и 9 место заняло интервью зампреда Сбера Кузнецова.

“Каждый год мы стараемся предлагать журналистам и нашим спикерам новые форматы коммуникаций и использовать различные подходы, чтобы громко заявить о себе в плотной новостной повестке форума”, — подчеркнула руководитель пресс-службы компании Полина Тризонова.

Сбер улучшил прошлогодние показатели более чем на 40 процентов по числу упоминаний в СМИ и почти на 60 процентов по “медиаиндексу”. Уточняется, что компания использовала для анализа консолидированные данные исследований на базе данных Медиалогии. Согласно этим данным, Сбер занимает первое место по количеству сообщений в контексте ПМЭФ-2023.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2023 также упомянул “Сбер”, похвалив компанию за образовательный проект “Школа 21”. Глава государства отметил, что в текущих условиях очень важно дать больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий, и проект “Сбера” является отличной инициативой в данной сфере.