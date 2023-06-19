Захарова назвала сатанизмом “освящение” икон Бандеры и Шухевича на Украине

Захарова назвала сатанизмом “освящение” на Украине икон Бандеры и Шухевича Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что “освящение” главой Православной церкви Украины икон украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича нельзя назвать иначе, кроме как сатанизмом.

"Освящение" иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. Мы долго этого ждали, и вот оно свершилось — тёмные силы изобличили сами себя", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал главной внутренней угрозой для ряда государств движения неонацистов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе спецоперации на Украине военнослужащие ВС РФ сражаются именно с прямыми последователями нацизма.

При этом издание The New York Times отмечало, что из-за двойственных стандартов Киева в отношении нацистской символики, часто используемой бойцами украинской армии, Зеленский может лишиться поддержки со стороны Запада.

При этом, как отметило издание, украинские власти отрицают наличие нацистской идеологии в стране, называя ношение бойцами ВСУ подобных символов демонстрацией суверенитета и гордости Украины.