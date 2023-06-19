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НовостиОбщество19 июня 2023 20:43

Пожар в строящемся здании на Новосущевской улице в Москве ликвидирован

Из здания спасли шестерых человек, пострадавших нет
Мария ПАВЛОВА
В Москве ликвидировали пожар в строящемся здании.

В Москве ликвидировали пожар в строящемся здании.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар в строящемся здании на Новосущевской улице в Москве ликвидирован. На это подразделениям МЧС понадобилось менее часа, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 19 июня в 21.40 поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по улице Новосущевской. Сообщалось, что загорелся утеплитель и пенопласт, пришлось эвакуировать несколько человек.

Позже в ГУ МЧС по г. Москва уточнили, что из здания спасли шестерых человек.

«Принятыми мерами в 22:33 пожар локализован на площади 50 кв.м. В 22:34 пожар полностью ликвидирован», - сообщили в пресс-службе.

Также сообщалось, что 19 июня административное здание загорелось на территории ремонтно-механического завода в Кузьминках, сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по Москве. В течение часа его потушили, пострадавших нет.

Ранее в Москве произошел пожар в здании на Миусской площади. Здание, в котором произошел пожар, – это старинный дом 1898 года постройки. Сейчас объект находится на реконструкции.