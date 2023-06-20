Украинский главком Залужный опубликовал видео своей инспекции работы ВСУ

В ТГ-канале главкома ВСУ Валерия Залужного опубликовано видео, где он инспектирует войска в районе боевых действий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным опубликовано в понедельник 19 июня в его Telegram-канале. Утверждается, что на видео украинский главком проводит проверку работы группировки ВСУ в одном из районов ведения боевых действий.

«Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», - сказано в комментарии к видео.

На видео содержится указание, что оно снято в субботу 17 июня. Об этом говорит табличка с датой, размещенная между двумя настенными часами в помещении, где находится Валерий Залужный. Также на видео заметны следы редактирования, в частности - эффектом размытия прикрыты практически все детали и лица, кроме самого главкома.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный надолго исчез из поля зрения СМИ. Высказывались версии о его гибели или тяжелом ранении. Подробности здесь на KP.RU.

Российский президент Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей Украины.

Тем временем европейское издание Politico допустило участие украинского генерала Залужного в организации взрывов на «Северных потоках» в 2022 году.