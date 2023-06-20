Следствие призвало оставить блогера Блиновскую под домашним арестом еще на месяц

Следствие ходатайствует о продлении на месяц домашнего ареста для Елены Блиновской. Фото: Иван МАКЕЕВ

Срок домашнего ареста блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате вместе с супругом 918 млн рублей налогов, может быть продлен до 26 июля. Об этом ходатайствует следствие.

«В Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц в отношении обвиняемой Блиновской. Заседание назначено в 12:00 мск 21 июня», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, в апреле 2023 года СК России сообщил о задержании блогера Елены Блиновской за неуплату налогов. По предварительным данным, Блиновская задолжала почти 1 млрд рублей и хитро «дробила» бизнес.

Позже стало известно, что «королева марафонов» Елена Блиновская скрыла от государства доходы на 6 миллиардов рублей.

Сообщалось, что Блиновской может грозить до 10 лет тюрьмы.

Кто такая Елена Блиновская, почему ее задержали, и за что завели уголовное дело, читайте здесь на KP.RU.