Маск согласился с мнением бизнесмена Сакса о провале ВСУ и грядущем поражении США на Украине

Маск поддержал прогноз бизнесмена Сакса о провале США на Украине.
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Миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, который прогнозирует поражение США на Украине и сравнивает ситуацию вокруг украинского конфликта с операцией США в Афганистане.
Сакс опубликовал в Twitter свой прогноз развития украинского конфликта, допустив с большой вероятностью поражение ВСУ. Эксперт вспомнил операцию США в Афганистане, когда пропаганда уверяла американскую общественность в том, что Вашингтон одерживает верх, хотя на самом деле операция закончилась провалом. Дэвид Сакс заявил, что США приближаются к подобному результату в «прокси-войне» на Украине.
Илон Маск поддержал Сакса двумя словами.
«Хорошо сказано», - прокомментировал он публикацию бизнесмена.
Напомним, ранее Илон Маск озвучил условия мира между Россией и Украиной.
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