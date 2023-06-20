Маск согласился с мнением бизнесмена Сакса о провале ВСУ и грядущем поражении США на Украине

Маск поддержал прогноз бизнесмена Сакса о провале США на Украине. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, который прогнозирует поражение США на Украине и сравнивает ситуацию вокруг украинского конфликта с операцией США в Афганистане.

Сакс опубликовал в Twitter свой прогноз развития украинского конфликта, допустив с большой вероятностью поражение ВСУ. Эксперт вспомнил операцию США в Афганистане, когда пропаганда уверяла американскую общественность в том, что Вашингтон одерживает верх, хотя на самом деле операция закончилась провалом. Дэвид Сакс заявил, что США приближаются к подобному результату в «прокси-войне» на Украине.

Илон Маск поддержал Сакса двумя словами.

«Хорошо сказано», - прокомментировал он публикацию бизнесмена.

Напомним, ранее Илон Маск озвучил условия мира между Россией и Украиной.

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