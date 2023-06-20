Выручка российских компаний превысила квадриллион рублей в 2022 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году российские предприятия и организации получили выручку в общей сложности в 1,3 квадриллиона рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статотчета Федеральной налоговой службы.

Сообщается, что за аналогичный период 2021 года этот показатель был почти вдвое меньше. Его рост составил 93,59 процента. Рост обусловлен увеличением прибыли в нефтегазовом секторе экономики, уточнили в ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме затронул тему позитивных тенденций в экономике страны. Глава государства заявил, что в апреле 2023 года в России был отмечен рост в промышленности и торговле.

Также Владимир Путин назвал импортозамещение важным стимулом роста экономики России.