РИА Новости: российские бомбардировщики Су-34 получили защиту от РЭБ

Самолеты Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы противника. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Эти технические средства применяются в зоне специальной военной операции и эффективны в том числе и против комплексов РЭБ иностранного производства.

«Были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства», - рассказал РИА Новости информированный источник, добавив, что средства защиты уже показали свою эффективность.

Ранее Минобороны России публиковало кадры уничтожения складов с вооружением и военной техники ВСУ ударами фронтовых сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34.

Тем временем российские войска нанесли удар по местам хранения ВСУ техники иностранного производства. Все объекты поражены.

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