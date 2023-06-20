Немцы возмутились после расистских выпадов украинской беженки против арабов

Украинская беженка возмутила немцев своими расистскими высказываниями. Фото: REUTERS

Украинская беженка вызвала возмущение среди читателей немецкого издания Die Welt расистскими высказываниями о беженцах из арабских стран.

Издание процитировало слова украинки по имени Ольга в публикации, посвященной проблемам трудоустройства беженцев.

«Украинцы – это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», - сказала женщина.

Читатели издания оставили множество комментариев, в которых назвали украинку «наглой», а её высказывание – «чистейшей воды расизмом».

«Почему вы считаете, что вы для нас лучше кого-то, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда кто приехал, а то, что он делает и как себя ведет!», - написал один из комментаторов.

Ранее сайт KP.RU публиковал откровения украинских беженцев, уехавших в Польшу и Бельгию: побег от армии, выйти замуж и позагорать. Спекулируя войной, они выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь.

Тем временем Украина решила возродить расизм по всему миру. Беженцы гнобят людей по этническому признаку даже в Европе.