Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Сакса о скором поражении США на Украине. Фото: REUTERS

Маск согласился с мнением бизнесмена Сакса о провале ВСУ и грядущем поражении США на Украине. Сакс сравнил происходящее вокруг украинского конфликта с действиями американской пропаганды во время операции США в Афганистане.

Украине не будет достаточно оружия, сколько бы западные страны не передавали его Киеву. Такое мнение высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, выступая в эфире национального телевидения. При этом Кулеба признал, что Киев ежедневно получает западную военную помощь.

Видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным, который давно не появлялся на публике предположительно из-за серьезного ранения, опубликовано в понедельник 19 июня в его Telegram-канале. Утверждается, что на видео украинский главком проводит проверку работы группировки ВСУ в одном из районов ведения боевых действий.

Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры утром 20 июня. На объекте возник пожар, люди не пострадали.

В 2022 году российские предприятия и организации получили выручку в общей сложности в 1,3 квадриллиона рублей. Зааналогичный период 2021 года этот показатель был почти вдвое меньше. Его рост составил 93,59 процента. Рост обусловлен увеличением прибыли в нефтегазовом секторе экономики.

На поиски пропавшего в месте катастрофы «Титаника» батискафа с миллиардером на борту отправились два самолета. В поисках батискафа участвует также канадское исследовательское судно.

Следствие призвало оставить блогера Блиновскую под домашним арестом еще на месяц.

Отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на правильном пути и в них наблюдается определенный прогресс. Такое мнение высказал президент США Джо Байден по итогам визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.