ТСН: Замминистра обороны Украины Маляр призвала не мерить наступление населенными пунктами Фото: REUTERS

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не измерять результаты наступления ВСУ «исключительно населенными пунктами», не уточнив «критерии эффективности». Ее слова привел украинский телеканал ТСН.

— Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами, — заявила Маляр.

Также она подчеркнула, что самих критериев «успешности» наступления гораздо больше и по ее мнению «самый большой удар еще впереди».

Владимир Путин заявил, что масштабное наступление украинских войск началось с четвертого июня 2023 года, однако ВСУ не снискали успеха ни в одной из операций и несут большие потери в живой силе и технике.

KP.RU рассказывал о трех причинах провала наступления противника. Первой причиной стала прекрасно подготовленная российская оборона, а вторым фактором провала ВСУ стала их плохая обученность. Из этой проблемы вытекает и отсутствие командного состава, поскольку офицерский корпус потерян примерно на 70 процентов.