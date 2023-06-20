ТСН: во Львове и области произошло несколько взрывов Фото: REUTERS

Во Львове и Львовской области Украины прогремело несколько взрывов. Об этом рассказали на украинском телеканале ТСН со слов мэра города Андрея Садового.

— Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области - взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это - важно, — заявил глава города.

Ранее стало известно о взрывах в Винницкой, Черниговской и Хмельницкой областях Украины. В 13 регионах страны была объявлена воздушная тревога. Также 16 июня 2023 года сообщалось о взрывах в Киеве и Киевской области, а местные СМИ писали о работе в регионе систем противовоздушной обороны.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года, после того, как была установлена причастность Украины в теракте на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, объектами энергетики и военного управления ВСУ.