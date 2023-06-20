Губернатор Кобзев сообщил, что число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека. Об этом во вторник, 20 июня, проинформировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 - это дети», - написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что из 101 человека 51 пострадавший был госпитализирован. Кобзев также подчеркнул, что тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны.

«Нахожусь на постоянной связи с медиками, чтобы отслеживать вопросы возможной дополнительной помощи», - отметил глава региона.

Кобзев также проинформировал, что по результатам расследования Роспотребнадзора выяснилось, что в кафе не соблюдался процесс приготовления блюд и условия хранения продуктов. Кроме того, по его словам, сотрудники заведения нарушали правила личной гигиены.

Ранее сообщалось о массовом отравлении шаурмой в Братске, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже региональное управление Роспотребнадзора заявило, что причиной вспышки острой кишечной инфекции стала бактерия сальмонелла. Там уточнили, что она попадает в продукты, когда пищу готовят с нарушением санитарных требований, а также используют при приготовлении некачественное сырье.