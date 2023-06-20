Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 6:18

Klymenko Time: В Киеве исчез свет и остановился электротранспорт

Причина отключения электричества не уточняется
Екатерина КОСОБОКОВА
Украинские СМИ сообщили об отключении света и остановке электротранспорта в Киеве

Украинские СМИ сообщили об отключении света и остановке электротранспорта в Киеве

Фото: REUTERS

Большое число районов Киева остались без света, также не ходит электротранспорт. Об этом во вторник, 20 июня, проинформировало украинское издание «Клименко тайм».

«Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт», - написало издание.

По какой причине произошло отключение электричества пока не уточняется.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве и Львове произошли мощные взрывы. По их данным, звуки взрывов в столице Украины раздались в 4.10 вторника, 20 июня. СМИ допускали, что это сработали системы противовоздушной обороны.

Также сообщалось о взрывах во Львове и о том, что местные власти призвали жителей города не покидать укрытия.

Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года, после того, как была установлена причастность Украины в теракте на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, объектами энергетики и военного управления ВСУ.