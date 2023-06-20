«Известия»: рестораны в России подняли цены на 10% в июне 2023 года Фото: Алиса ТИТКО

В российских ресторана меню в июне подорожало на десять процентов. Это связано с повышением цен на импортные продукты до 35 процентов. Об этом рассказали «Известия» со слов Федерации отельеров и рестораторов Российской Федерации.

Больше всего подорожали импортные морепродукты, оливковое масло и консервы.

Эксперты отмечают, что в прошлом году цены в ресторанах также поднимались, но на 15-20 процентов и в этом году тенденция сохранилась. Это может отпугнуть клиентов по мнению специалистов.

Подобная ситуация влияет на посещаемость заведений и некоторые и вовсе могут закрыться на фоне упавшего спроса. Тогда люди будут ходить в оставшиеся точки и будет ощущение, что спрос только растет, поскольку рестораны будут переполнены.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно и точка» поднимает цены на все меню с 26 июня 2023 года. В компании отметили, что это связано с удорожанием себестоимости продукции.