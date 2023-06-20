«Ъ»: Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам пяти месяцев текущего года Грузия обошла Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Об этом проинформировала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные таможни.

Так, по информации издания, за период с января по май 2023 года из Грузии в Россию ввезли 24,15 млн литров тихих вин, а из Италии — 23,36 млн литров. Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то импорт из этих двух государств увеличился на 63% и на 31% соответственно. Как следствие, доля грузинских вин в общих поставках в РФ составила 19,1%, итальянских – 18,5%.

Согласно таможенным данным, вырос также импорт тихих вин из таких стран, как Испания, Франция и Португалия – на 25%, 23% и 69% соответственно.

Авторы газеты напоминают, что по итогам первого квартала текущего года Грузия находилась на втором месте среди стран-поставщиков тихих вин в Россию.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что по итогам прошлого года поставки вина в Россию из Италии выросли на 19%, из Испании - на 11%, из Португалии - на 27%. Общий объем винного импорта в 2023 году увеличился на 10%.