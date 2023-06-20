НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» развивает сотрудничество с Социально-кадровыми центрами ОАО «РЖД»

В июне в московском Центральном доме культуры железнодорожников состоялось совещание работников Социально-кадрового центра Московской железной дороги. В мероприятии приняли участие представители Департамента социального развития, Центра бренда работодателя и развития человеческого капитала ОАО «РЖД», а также руководство Московского филиала НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Представители фонда рассказали участникам встречи об изменениях в условиях корпоративной пенсионной системы железнодорожников и новшествах пенсионного законодательства.

Социально-кадровые центры – масштабный проект социально-кадрового блока ОАО «РЖД». Это сервис нового поколения, работающий по принципу «одного окна». Каждый сотрудник ОАО «РЖД» в любом из региональных социально-кадровых центров может получить качественную помощь во всех кадровых вопросах: трудоустройство и перевод, отпуска и командировки, справки и документы для получения социальных льгот и гарантий. Также в СКЦ сотрудники компании обслуживаются по корпоративному пенсионному обеспечению: в пенсионной программе железнодорожников, действующей более 20 лет, участвуют около 86% сотрудников ОАО «РЖД».

«Наряду с оформлением кадровых документов железнодорожники в Социально-кадровых центрах могут проконсультироваться по условиям корпоративной пенсионной системы, подать заявления на изменение пенсионной схемы и назначение пенсии от работодателя, – отмечает первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Максим Элик. – Специалисты фонда работают в СКЦ в качестве консультантов, а также оказывают всестороннюю поддержку работникам центров в вопросах корпоративного пенсионного обеспечения персонала компании».

Открытие социально-кадровых центров в ОАО «РЖД» постепенно осуществляется на всех дорогах. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» активно развивает сотрудничество с открывающимися центрами для удобства и повышения качества обслуживания железнодорожников по корпоративному пенсионному обеспечению.