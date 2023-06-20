Irish Sun: пропавший при спуске к «Титанику» исследователь вышел на связь

Irish Sun: член экипажа пропавшего батискафа при спуске к «Титанику» вышел на связь Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из членов экипажа батискафа, пропавшего при спуске к «Титанику» в Атлантическом океане, вышел на связь. Он написал в своих социальных сетях, что с ним всё в порядке. На это обратили внимание в издании Irish Sun.

Мужчина поблагодарил всех неравнодушных за попытки с ним связаться, а также подчеркнул, что команда батискафа сейчас пытается мыслить только позитивно и ожидает спасателей. Помимо этого он объяснил, что их возможности выхода в сеть ограничены.

Напомним, что ранее стало известно о пропаже подводного аппарата с туристами в Атлантическом океане. Сколько людей было на борту неизвестно, а после сообщений о случившимся была организована поисково-спасательная операция. Связь с экипажем была потеряна.

При этом телеканал Sky News сообщил, что на борту батискафа находился британский миллиардер Хэмиш Хардинг.