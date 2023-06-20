Байден считает реальной возможность применения Россией тактического ядерного оружия

Джозеф Байден считает реальной возможность использования Россией ТЯО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден считает, что Россия может воспользоваться тактическим ядерным оружием (ТЯО). Слова нынешнего главы Белого дома со встречи с группой доноров в Калифорнии приводит агентство Reuters.

"Когда пару лет назад я говорил здесь, что меня волнует высыхание реки Колорадо, то все на меня смотрели как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие", - сказал Байден, отметив, что такая возможность "реальна".

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко договорились о размещении российского ТЯО на территории союзного государства. По словам дипломата МИД РФ Алексея Полищука, российское ТЯО будет находиться там бессрочно.

Ранее Путин на полях ПМЭФ-2023 заявил, что использование тактического ядерного оружия в теории возможно, если создается реальная угроза безопасности России.