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НовостиВ мире20 июня 2023 7:40

Байден считает реальной возможность применения Россией тактического ядерного оружия

Президент США заявил, что его беспокоит перспектива использования ТЯО российской стороной
Дарья ЧИПУРНАЯ
Джозеф Байден считает реальной возможность использования Россией ТЯО

Джозеф Байден считает реальной возможность использования Россией ТЯО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден считает, что Россия может воспользоваться тактическим ядерным оружием (ТЯО). Слова нынешнего главы Белого дома со встречи с группой доноров в Калифорнии приводит агентство Reuters.

"Когда пару лет назад я говорил здесь, что меня волнует высыхание реки Колорадо, то все на меня смотрели как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие", - сказал Байден, отметив, что такая возможность "реальна".

Напомним, президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко договорились о размещении российского ТЯО на территории союзного государства. По словам дипломата МИД РФ Алексея Полищука, российское ТЯО будет находиться там бессрочно.

Ранее Путин на полях ПМЭФ-2023 заявил, что использование тактического ядерного оружия в теории возможно, если создается реальная угроза безопасности России.