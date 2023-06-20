Михаил Дегтярев встретился с участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Победители и призеры рассказали губернатору о своих проектах. Фото: правительство Хабаровского края

25 старшеклассников и учащихся среднего звена, которые в составе сборной Хабаровского края отстаивали престиж региона на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, пообщались с губернатором Михаилом Дегтяревым.

Девять человек из краевой сборной сумели одержать победу или занять призовое место в различных дисциплинах, и в своем обращении к ребятам глава региона подчеркнул, что будущее страны находится в руках яркой и талантливой молодежи.

- Мы были и остаемся лидером в ДФО по числу победителей и призеров олимпиад. В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников наш край представляли 25 учащихся из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Верхнебуреинского, Ванинского, Вяземского, Николаевского и Солнечного районов. Девять привезли награды по китайскому языку, праву, географии, информатике, а также физкультуре, где у нас сразу пять призеров! – отметил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Губернатор выразил уверенность, что победы не приходят просто так, а являются результатом долгого и упорного труда, но эти старания, по словам главы региона, окупаются в виде возможности поступить в один из лучших вузов и уже сегодня вносить свой вклад в будущее страны.

Конечно, доля достигнутых учащимися успехов принадлежит педагогам и наставникам, а также родителям, которые поддерживают и помогают придерживаться верного направления не только в учебе, но и в других своих проявлениях. Так, в ходе встречи губернатор оценил проекты, подготовленные участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады.

Призер олимпиады по китайскому языку Бай Ин, трудится над разработкой пособия по китайскому языку, а проект Владислава Елисеева – призера по информатике – предлагает развивать цифровое земледелие. Кристина Коростылева представила проект, благодаря которому команды по физической культуре смогут лучше готовиться к испытаниям олимпиады.

Далее участники заключительного этапа получили из рук губернатора награды и подарки. И здесь снова не обошли вниманием наставников, которым, по поручению Михаила Дегтярева, были вручены сертификаты на сумму 50 тысяч рублей. Средства пойдут на создание и выпуск авторского курса по подготовке школьников к олимпиаде. В завершении встречи губернатор еще раз поздравил всю талантливую молодежь и пожелал не сбавлять оборотов.