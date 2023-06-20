РИА Новости: российский «Град» уничтожил скопление солдат ВСУ в районе Белогоровки

Российский «Град» уничтожил скопление солдат ВСУ в районе Белогоровки Фото: Александр КОЦ

Pасчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» сдержал Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике, уничтожив скопление противника в районе Белогоровки.

Как уточнило РИА Новости, удар корректировался с беспилотника.

«Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв», - сообщил солдат российской группировки войск «Юг» с позывным «Галыч».

Он добавил, что перед российскими военнослужащими стоит задача по уничтожению живой силы и техники ВСУ, а также по предотвращению ротации украинских войск и подвоза боеприпасов.

Ранее российское Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-С». Уточнялось, что был уничтожен американский РСЗО HIMARS, за что российские бойцы получили выплаты. Кроме того, ликвидируется колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами, уточнили в оборонном ведомстве.