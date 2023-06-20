Глава Минцифры Шадаев заявил, что IT-специалисты сами возвращаются в Россию Фото: Юрий Машков/ТАСС

Айтишники сами стали возвращаться в России, для этого даже не потребовалась реализация специальной программы. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «CNews кейсы».

— Хорошая новость — пока мы работали, они ( IT-специалисты) начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая. ...отдельной программы не потребовалось, — отметил Шадаев.

По его словам, ряд российский IT-предприятий тоже подтвердили возвращение немалого количества специалистов в Россию. Через несколько недель ведомство предоставит более точные данные по этому вопросу.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что российские программисты стали чаще пользоваться льготными программами по ипотеке для IT-специалистов. В 2023 году льготной ипотекой стали пользоваться в полтора раза чаще, чем в прошлом году.